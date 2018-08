Diego Costa comemora 'revanche' do Atlético de Madrid contra o Real

O atacante Diego Costa foi o principal destaque na vitória do Atlético de Madrid sobre o Real Madrid por 4 a 2 nesta quarta-feira, em Tallinn, na Estônia. O brasileiro naturalizado espanhol marcou dois gols que ajudaram sua equipe a conquistar a Supercopa da Europa.

Na comemoração, ele disse que o arquirrival madrilenho estava engasgado para sua equipe, que perdeu duas vezes em finais da Liga dos Campeões, nas temporadas 2013/2014 e 2015/2016.

"Foi uma grande vitória. Levamos um tempo querendo ganhar deles na verdade e por isso estou muito feliz. Foram duas decisões e a gente queria devolver essa vitória em uma final europeia contra eles", afirmou o jogador.

Diego Costa foi eleito o melhor jogador da partida. E a taça conquistada no primeiro jogo da temporada, segundo ele, dará confiança para a equipe. "Vamos agora nos preparar para as competição com trabalho e humildade", finalizou.

O centroavante marcou os dois gols do Atlético no tempo regulamentar, que terminou empatado em 2 a 2. O Real balançou as redes com Sérgio Ramos, em cobrança de pênalti, e Benzema. Na prorrogação, Saúl e Koke garantiram o título para o Atlético.