Diego Costa confirma estar perto de fechar com Chelsea

"Agora não estou muito consciente porque estava focado no Mundial, mas, sim, está claro que o meu futuro está mais no Chelsea do que no Atlético de Madrid", afirmou o jogador após a partida em que a Espanha foi derrotada por 2 a 0 pelo Chile, nesta quarta-feira, no Maracanã, onde a equipe comandada por Vicente del Bosque deu adeus às chances de classificação à próxima fase do Mundial.

Contratado pela equipe espanhola em 2010, o atacante elogiou sua atual casa, mas deixou claro que deseja a transferência para o Chelsea. "O Atlético tem sido minha vida e tenho muito carinho pelo clube, mas há coisas que passam e você tem de agarrar", afirmou Diego Costa, campeão espanhol e vice da Liga dos Campeões com o Atlético na última temporada europeia.

Em tom de despedida, o atacante manifestou sua gratidão pelo time. "Tentei dar o meu melhor e graças ao Atlético consegui vestir a camisa da Espanha e representar esse país. Sempre vou querer bem esse clube", garantiu o atleta.