Diego Costa desfalcará Espanha diante de Ucrânia e Holanda

O atacante da Espanha, Diego Costa, vai perder o jogo das Eliminatórias da Euro 2016 em casa contra a Ucrânia na sexta-feira e o amistoso com a Holanda quatro dias depois, por conta de uma lesão sofrida no final de semana durante partida do Chelsea no Campeonato Inglês.

A equipe médica da Federação Espanhola de Futebol (RFEF) confirmou a lesão durante testes em Madri, e Costa foi retirado do elenco, disse a federação em seu site oficial nesta terça-feira. "Diego Costa vai retornar ao Chelsea, onde vai passar pelo tratamento médico correspondente", completou a federação.

O técnico da seleção, Vicente del Bosque, já convocou Juanmi, atacante de 21 anos do Málaga, como substituto. "Ele tem um rompimento muscular e não iria jogar, mas quis vir para ser examinado por nossos médicos para ser liberado e acabar com os rumores", disse Del Bosque a uma rádio espanhola.

Com quatro partidas restantes, a Espanha está em segundo lugar no grupo C das Eliminatórias da Euro 2016, com nove pontos, três atrás da líder Eslováquia. O amistoso contra a Holanda em Amsterdã no dia 31 de março é uma repetição da final da Copa do Mundo de 2010 e a primeira vez que os times se enfrentam desde a vitória por 5 a 1 da Holanda nas fases de grupo da Copa do Mundo de 2014.