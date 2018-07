Diego Costa deve desfalcar Chelsea em quatro jogos do Inglês

A antiga lesão na coxa esquerda voltou a atrapalhar Diego Costa. Depois de ser substituído após somente 11 minutos em campo na vitória sobre o Stoke City no último sábado, o jogador deverá ficar afastado ao menos das próximas quatro partidas do Chelsea no Campeonato Inglês.

Quem confirmou a informação foi o técnico José Mourinho, que lamentou a ausência de seu principal centroavante nesta sexta-feira. "Nós temos oito partidas para jogar. Se ele atuar em quatro, será normal. Se ele puder jogar três, será um pouco abaixo do que eu estou esperando", declarou.

A coxa esquerda de Diego Costa vem o atrapalhando ao longo de toda a temporada. Ele chegou a ficar de fora dos amistosos da seleção espanhola diante de Ucrânia e Holanda justamente por esse problema. O atacante era dúvida para o duelo contra o Stoke, começou no banco e não resistiu às dores quando entrou em campo.

Apesar de perder seu principal jogador, Mourinho pode comemorar o fato de ter todo o resto do elenco à disposição para enfrentar o Queens Park Rangers neste domingo, fora de casa, pelo Campeonato Inglês. "Só o Diego está machucado. Todo o resto está bem e pronto. Mikel está pronto, Fàbregas, com uma máscara, está pronto também", disse o português, ressaltando a lesão do meia espanhol no nariz.

Depois do Queens Park Rangers, que está na zona de rebaixamento, o Chelsea pegará Manchester United e Arsenal, mas Mourinho descartou poupar jogadores para o jogo deste domingo. "Este é um jogo de três pontos. Precisamos de pontos, precisamos de vitórias e não podemos escolher partidas. Não faz sentido algum pensar em algumas partidas e não em outras."