Diego Costa diz que está de saída do Chelsea para próxima temporada

O atacante Diego Costa revelou nesta quarta-feira que está de saída do Chelsea. Segundo o jogador brasileiro naturalizado espanhol, o técnico Antonio Conte lhe enviou mensagem avisando que não conta com ele para a próxima temporada europeia, que terá início em agosto.

"Vou ser honesto: outro dia Conte me mandou uma mensagem dizendo que ele não contava comigo para a próxima temporada. Então, terei que seguir por outro caminho", afirmou Diego Costa, na saída do amistoso da Espanha com a Colômbia, em Múrcia. "O treinador não me quer no time. Não sei por quê. Ele me mandou uma mensagem depois de tudo que fiz aqui."

Campeão inglês pelo Chelsea, Costa avisou que já está procurando por um novo clube. E admite que o Atlético de Madrid, de onde saiu para defender o time inglês, é uma possibilidade. O obstáculo é que o clube espanhol sofreu punição da Fifa e não pode contratar reforços até janeiro de 2018. Assim, o atacante ficaria afastado dos gramados durante metade da temporada.

"Eu teria que avaliar a situação. Mas ficar quatro ou cinco meses sem jogar é complicado. Mas todos sabem que gosto muito do Atlético e me encanta a possibilidade de morar em Madri. Tenho que pensar no meu futuro", comentou o jogador, sem indicar outros possíveis destinos.

Diego Costa chegou ao Chelsea em 2014, na esteira de boas atuações no futebol espanhol, o que rendera até a naturalização e futuras convocações para a seleção nacional. Pelo clube londrino, ele conquistou o Campeonato Inglês por duas vezes e ainda faturou um troféu da Copa da Liga Inglesa.