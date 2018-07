Diego Costa, do Atlético de Madri, poderá jogar contra o Real

O jogador brasileiro havia recebido um quinto cartão amarelo, o que causa uma suspensão automática de um jogo, na vitória por 1 a 0 do Atlético sobre o Sevilla no domingo.

Costa, com sete gols no Campeonato Espanhol, provavelmente voltará ao lado do artilheiro Radamel Falcao no estádio Vicente Calderón, com o terceiro colocado Atlético tentando superar seus conterrâneos na classificação.

O segundo colocado Real tem uma vantagem de três pontos, com seis jogos restantes, mas estão atrás do líder Barcelona por 13 pontos.

A derrota para a equipe de José Mourinho, combinada com uma vitória do Barça sobre o Atlético de Bilbao no sábado, faria o time catalão ser coroado campeão pela quarta vez em cinco anos.

(Por Mark Elkington)