Diego Costa e Cahill estão bem para Super Copa da Inglaterra, diz Mourinho

O atacante espanhol teve um problema no tendão em um amistoso pré-temporada contra o Barcelona nos Estados Unidos, enquanto Cahill sofreu uma possível fratura no nariz após marcar aos 40 do segundo tempo contra o time campeão espanhol.

"Tudo bem", disse Mourinho durante entrevista coletiva nesta sexta-feira, quando perguntado sobre a forma física de Costa e Cahill.

Diego Costa marcou 20 gols pelo Chelsea na Liga Inglesa em sua temporada de estreia, após ser vendido pelo Atlético de Madri por 50 milhões de dólares, mas o atacante perdeu partes de temporada por conta de um persistente problema no tendão.

A Super Copa da Inglaterra, partida tradicional de abertura da temporada entre o Campeão da Liga Inglesa e o campeão da Copa da Inglaterra, é para Mourinho mais que um amistoso de pré-temporada.

"Não é um amistoso... é mais que isso, mas menos que uma partida da Liga da Inglaterra... Só quero que meu clube consiga o melhor resultado possível. Não importa o Arsenal, não importa o técnico", disse.

(Reportagem de Michael Hann)