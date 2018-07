Diego Costa é convocado e poderá estrear pela seleção da Espanha

MADRI - O técnico Vicente del Bosque convocou nesta sexta-feira uma lista de 22 jogadores para o amistoso que a Espanha fará nesta quarta-feira, contra a Itália, no Estádio Vicente Calderón, em Madri, preparatório para a Copa do Mundo de 2014. E entre os nomes anunciados pelo treinador está o brasileiro naturalizado espanhol Diego Costa, chamado pela segunda vez para defender o time nacional desde quando decidiu que iria vestir as cores espanholas, deixando de se tornar uma opção para o técnico Luiz Felipe Scolari na seleção brasileira.

Anteriormente convocado por Felipão para amistosos que o Brasil fez contra Rússia e Itália, em março do ano passado, o atacante do Atlético de Madrid, enfim, poderá estrear pela Espanha, pois acabou sendo cortado das partidas que o país realizou contra Guiné Equatorial e África do Sul, em novembro de 2013. Ele não pôde participar destes duelos porque sofreu uma lesão muscular na coxa direita.

Desta forma, Diego Costa poderá fazer a sua estreia pela Espanha onde já se sente mais do que em casa, pois o Vicente Calderón é o estádio do Atlético de Madrid. O jogador sergipano, por sinal, é o atual vice-artilheiro do Campeonato Espanhol, com 21 gols, apenas um atrás de Cristiano Ronaldo, do rival Real Madrid. Ao justificar a convocação de alguns jogadores para o amistoso diante da Itália, Vicente del Bosque fez questão de enfatizar que essa "não é uma lista definitiva", deixando claro que Diego Costa ainda não está garantido na Copa, apesar do ótimo momento que vive no Atlético de Madrid.

"Esta é uma lista apenas para o jogo contra a Itália. Não tem nada a ver com a Copa do Mundo. Diego Costa vem por méritos adquiridos no Atlético de Madrid. Ele é um caso singular, de um jogador que nasceu no Brasil, se formou aqui e demonstrou em seu clube que deve vir, por isso o convocamos", ressaltou o treinador.

Outro jogador chamado por Del Bosque para este duelo com a Itália foi o meia Thiago Alcântara, do Bayern de Munique, filho do ex-jogador brasileiro Mazinho. "Já o conhecemos e agora está jogando muito bem em seu clube, que é um dos mais importantes da Europa", destacou o técnico.

O lateral Azpilicueta, do Chelsea, foi outra novidade entre os convocados, sendo que desta vez o comandante acabou deixando de fora da lista de chamados o zagueiro Arbeloa, do Real Madrid, o meia Mata, do Manchester United, e os atacantes David Villa, do Atlético de Madrid, Llorente, da Juventus, e Fernando Torres, do Chelsea. Ao explicar as ausências, Del Bosque disse que "não fechou as portas para ninguém" na seleção.

Atual campeã mundial, a Espanha integra o Grupo B da Copa de 2014 e irá estrear em 13 de junho, contra a Holanda, na Arena Fonte Nova, em Salvador. Em seguida, terá como rivais na primeira fase da competição o Chile, em 18 de junho, no Maracanã, e a Austrália, cinco dias depois, na Arena da Baixada, em Curitiba. Antes disso, os espanhóis farão um amistoso contra a Bolívia, no dia 30 de maio, em Sevilha.

LISTA DA ESPANHA

Goleiros: Iker Casillas (Real Madrid), Víctor Valdés (Barcelona) e Pepe Reina (Napoli).

Defensores: Juanfran Torres (Atlético de Madrid), César Azpilicueta (Chelsea), Jordi Alba (Barcelona), Sergio Ramos (Real Madrid), Raúl Albiol (Napoli) e Javi Martínez (Bayern de Munique).

Meio-campistas: Sergio Busquets, Xavi Hernández, Andrés Iniesta e Cesc Fábregas (Barcelona), Thiago Alcântara (Bayern de Munique), Xabi Alonso (Real Madrid), Jorge Resurrección ''Koke'' (Atlético de Madrid), Santi Cazorla (Arsenal), David Silva e Jesús Navas (Manchester City).

Atacantes: Diego Costa (Atlético de Madrid), Pedro Rodríguez (Barcelona) e Álvaro Negredo (Manchester City).