Diego Costa é relacionado e pode voltar ao Atlético de Madrid

MADRI - O Atlético de Madrid deve ter o reforço do centroavante Diego Costa para enfrentar o Getafe, neste domingo, fora de casa, pela 33.ª rodada do Campeonato Espanhol. O jogador brasileiro, mas que se naturalizou e deverá jogar a Copa do Mundo pela Espanha, ficou afastado das duas últimas partidas do time por conta de uma lesão muscular na coxa direita.

"A princípio, hoje (sábado) ele parece bem. Vamos conversar um pouco com ele e amanhã definiremos os 11 que começam contra o Getafe", explicou o técnico Diego Simeone, em coletiva de imprensa após o treino deste sábado. Diego Costa participou sem restrições da atividade.

Artilheiro da equipe, Diego não enfrentou o Villarreal, no fim de semana passado, e também não pegou o Barcelona na partida que classificou o Atlético às semifinais da Liga dos Campeões. Nos seis jogos anteriores, havia anotado exatamente seis gols. Mesmo sem ele a equipe venceu duas vezes.

Por outro lado, o Atlético de Madrid segue sem poder contar com o turco Arda Turan, que tem uma pubalgia e vai desfalcar a equipe pelo quarto jogo seguido. A esperança é que ele possa enfrentar o Chelsea no dia 22 de abril, em Madri, na ida das semifinais. Antes o Atlético defende a liderança do Espanhol contra Getafe (fora) e Elche (casa)