Diego Costa é relacionado e pode voltar ao Atlético de Madrid na quinta

O atacante Diego Costa pode fazer o seu retorno ao Atlético de Madrid no duelo de ida das semifinais da Liga Europa contra o Arsenal, quinta-feira, em Londres. Foi o que indicou o técnico argentino Diego Simeone ao divulgar a lista de relacionados para o confronto, incluindo o brasileiro naturalizado espanhol.

Diego Costa se lesionou no jogo de volta das quartas de final da Liga Europa contra o Sporting Lisboa, ficando de fora dos últimos três compromissos do Atlético de Madrid por causa da contusão muscular, diante de Levante, Real Sociedad e Betis. Além disso, ele não participou do treinamento desta terça do time espanhol.

Por isso, mesma que tenha sido relacionado, Diego Costa não tem escalação assegurada. Assim, a sua participação no treinamento desta quarta poderá ser determinante para Simeone definir se o atacante será escalado contra o Arsenal.

Com Diego Costa relacionado, apenas dois jogadores do elenco principal do Atlético de Madrid não estarão em Londres. São os casos de Juanfran Torres, que se recupera de lesão muscular na coxa sofrida no confronto com o Betis, e do brasileiro Filipe Luís, que segue em recuperação de fratura na fíbula, que o forçou a ser operado em março.