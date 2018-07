Diego Costa é suspenso por três  jogos por pisão em rival no clássico

A Associação de Futebol da Inglaterra (FA) anunciou nesta sexta-feira a condenação do atacante Diego Costa por conta de um pisão dado no defensor Emre Can, do Liverpool, na vitória do Chelsea da última terça, pela semifinal da Copa da Liga Inglesa. O brasileiro naturalizado espanhol pegou três jogos de suspensão e será desfalque para o técnico José Mourinho nas próximas rodadas do Campeonato Inglês.

Na última quarta, a FA anunciou que estava denunciando Diego Costa pelo ato, mas o jogador contestou e negou qualquer intenção no lance com Emre Can. A entidade, por sua vez, rejeitou a apelação do jogador, o considerou culpado na acusação de "conduta violenta" e por isso decidiu pelo gancho.

O lance em questão com Emre Can passou batido pela arbitragem, mas foi flagrado pelas câmeras de tevê. Nele, o atacante deixou a sola da chuteira na canela do adversário em uma jogada próxima à lateral. Mas Diego Costa se mostrou nervoso durante todo o tempo em que esteve em campo diante do Liverpool, se envolvendo também em confusões com Skrtel.