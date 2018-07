'Diego Costa está totalmente recuperado', afirma José Mourinho

José Mourinho, técnico do Chelsea, afirmou nesta sexta-feira que Diego Costa está "totalmente recuperado" do problema físico que vinha afetando a sequência de jogos do atacante. O brasileiro naturalizado espanhol está confirmado para a partida contra o West Bromwich, sábado, em rodada do Campeonato Inglês.

Diego Costa vinha sofrendo com dores na coxa direita desde o fim da Copa do Mundo. Sem estar 100%, jogou algumas partidas e marcou gols importantes para o Chelsea. Mas não tinha uma sequência de jogos por decisão de Mourinho, que preferia poupá-lo para evitar um problema físico maior.

Para facilitar a total recuperação do jogador, Mourinho chegou a pressionar o técnico da Espanha, Vicente Del Bosque, para não convocar o atacante para confrontos da seleção. Desta forma, Diego Costa foi liberado dos últimos dois jogos dos espanhóis. Liberado da seleção, ele pôde ganhar descanso para acelerar sua reabilitação. "Diego Costa está totalmente recuperado", garantiu Mourinho, nesta sexta.

Situação parecida aconteceu com Cesc Fàbregas. O meia também foi liberado pela Espanha a pedido do técnico do Chelsea e agora foi relacionado para jogar neste sábado. "Fàbregas treinou com o time hoje, mas foram atividades simples. Vamos tomar uma decisão e espero que ele pode jogar porque é uma partida importante", afirmou Mourinho.