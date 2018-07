Diego Costa faz dois e Atlético de Madrid mantém 100%

Com sete gols na competição, Diego Costa é o artilheiro do Espanhol empatado com Lionel Messi. O brasileiro só passou em branco diante da Real Sociedad, mas marcou em todos os outros jogos da equipe. Contra o Sevilla, na estreia da competição, também fez dois gols.

Apesar de o centroavante do Atlético de Madrid ter sido Léo Baptistão, amigo de infância de Neymar, foi Diego Costa quem aproveitou as chances na área. Seus dois gols nesta terça foram de oportunismo. Aos 18, Juanfran cruzou da direita, a zaga não cortou e o brasileiro bateu simples, rasteiro, só para tirar do goleiro.

Sete minutos depois, aos 25 do primeiro tempo, Koke foi quem levantou a bola da direita. Diego Costa subiu com a marcação, ganhou pelo alto, e cabeceou para dentro. Ainda na primeira etapa, Oriol Riera descontou.

Com a vitória, o Atlético de Madrid segue como vice-líder, mas com os mesmos 18 pontos que o Barcelona, atrás apenas no saldo de gols - 17 a 13. Sábado, faz o aguardado clássico contra o Real Madrid, na casa do rival. O Real, aliás, tem 13 pontos e na quarta-feira visita o Elche. De qualquer forma, chegará ao fim de semana atrás do Atlético.

Também nesta terça-feira, pela sexta rodada, o Málaga recebeu o Almería e venceu por 2 a 0, gols de Tissone e Portillo. Assim, chegou aos oito pontos, no oitavo lugar. O Almería é o antepenúltimo, uma posição abaixo do Osasuna.