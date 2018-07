Diego Costa faz dois e conduz Atlético de Madrid à liderança no Espanhol

MADRI - Com dois gols do brasileiro Diego Costa, o Atlético de Madrid venceu o Levante por 3 a 2, em casa, neste sábado, e assumiu provisoriamente a liderança isolada do Campeonato Espanhol. O time foi aos 46 pontos e ficou três à frente do Barcelona, que irá a campo nesta 17.ª rodada da competição neste domingo, quando pegará o Getafe, fora de casa, com o objetivo de fechar o ano no topo.

Na 12.ª posição do torneio nacional, com 20 pontos, o Levante chegou a abrir o placar da partida realizada na capital espanhola com um gol logo aos 2 minutos, marcado por Andreas Ivanschitz. Aos 30, porém, o uruguaio Diego Godin empatou para o Atlético. Já a virada no placar veio aos 2 minutos da etapa final, com Diego Costa, que completou de primeira uma falta batida pela direita para fazer 2 a 1. Porém, aos 11, o Levante empatou o duelo com um belo gol de Pedro Rios, que roubou a bola no meio-campo e saiu em disparada até chutar para as redes da entrada da área.

O gol da vitória só foi sair aos 32 minutos do segundo tempo, com Diego Costa cobrando pênalti cometido por Ruben Garcia em Juanfran Torres. Ao marcar duas vezes neste sábado, o brasileiro naturalizado espanhol também se isolou na artilharia da competição, agora com 19 gols, contra 17 de Cristiano Ronaldo, do Real Madrid.

Outro dois jogos já foram disputados neste sábado pelo Espanhol. Em um deles, o Sevilla bateu o Villarreal por 2 a 1, fora de casa, e ficou na sétima posição da tabela, com 26 pontos. Já o Villarreal estacionou nos 28 pontos e está no quinto lugar. Cala e Carlos Bacca marcaram os gols do triunfo, enquanto Jeremy Perbet, de pênalti, descontou o placar. Outra equipe que ganhou fora de casa neste sábado foi o Almería. Derrotou o Betis por 1 a 0, em Sevilha, e deixou a zona de rebaixamento ao chegar ao 15º lugar, com 16 pontos. Já o Bétis seguiu estacionado na lanterna, com 10 pontos. O único gol deste jogo foi marcado por Ramon Azeez.

A 17.ª rodada do Campeonato Espanhol, que terá cinco jogos neste domingo, ainda contará neste sábado com o confronto entre Granada e Real Sociedad.