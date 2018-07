Diego Costa faz golaço e Chelsea foca com o vice em triangular

Na Turquia, o Chelsea participou nesta sexta-feira de um triangular com Fenerbahçe e Besiktas. Todo o torneio foi disputado durante o dia, com partidas de 45 minutos, e o valor arrecadado foi destinado às vítimas de um acidente em uma mina turca. O time inglês até largou bem e venceu o Fenerbahçe, com direito a golaço de Diego Costa, mas depois perdeu para o Besiktas e ficou com o vice.

A primeira partida do dia foi entre os dois rivais turcos, e Ismail Koybasi, logo aos 11 minutos, definiu a vitória do Besiktas por 1 a 0. Na segunda partida, foi a vez do Chelsea entrar em campo e a equipe londrina se deu bem.

Atuando diante do Fenerbahçe, o Chelsea saiu na frente com um golaço de Diego Costa, aos 24 minutos. O brasileiro naturalizado espanhol arrancou com a bola da intermediária, passou por quatro adversários e tocou na saída do goleiro. Ainda deu tempo para que Ivanovic, sete minutos mais tarde, definisse a vitória por 2 a 0.

Depois de duas derrotas, o Fenerbahçe já não tinha chances de título, que seria disputado entre Chelsea e Besiktas na última partida. E o troféu ficou mesmo com os turcos. Quando parecia que o jogo terminaria em 0 a 0, Gulum aproveitou saída errada de Petr Cech após escanteio e tocou para a rede, garantindo o triunfo por 1 a 0.