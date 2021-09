Diego Costa faz tratamento intensivo no Atlético-MG para enfrentar o Palmeiras

Diego Costa não enfrenta o São Paulo, no sábado, pelo Brasileirão, após sentir um problema muscular no jogo contra o Palmeiras, na ida das semifinais da Copa Libertadores, terça-feira. Mas o clube não descarta sua escalação no jogo de volta contra os atuais campeões, dia 28, no Mineirão. O atacante faz tratamento intensivo na coxa esquerda para reforçar os comandados de Cuca na luta por vaga à decisão.

Diego Costa foi substituído no jogo de ida após tentar um arranque e sentir dores na coxa esquerda, no começo do segundo tempo. Caiu no gramado do Allianz Parque fazendo caretas e saiu com as mãos no rosto, sem esconder a preocupação.

Sem revelar um diagnóstico do problema, após anunciar que seu atacante passaria por exames de imagem, o Atlético-MG diz que o departamento médico fará monitoramento diário no atacante, mas que trabalha para tê-lo no Mineirão.

"O atacante Diego Costa segue em tratamento intensivo, após sentir incômodo na coxa esquerda. O atleta será monitorado e reavaliado diariamente", informou o Atlético-MG. "O departamento médico trabalha para tê-lo em condições para o jogo da próxima terça-feira, contra o Palmeiras, pela Copa Libertadores."

Após empate por 0 a 0 na capital paulista, os clubes necessitarão de gols se quiserem avançar à decisão sem a necessidade dos pênaltis, e o técnico Cuca gostaria de contar com o experiente atacante em campo.

Contratado recentemente, Diego Costa já anotou duas vezes no clube mineiro. No empate contra o Red Bull Bragantino, fora de casa, por 1 a 1, e na tranquila vitória sobre a Chapecoense, por 3 a 0, seu primeiro jogo como titular.