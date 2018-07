Diego Costa fica fora da Liga dos Campeões e Ibrahimovic e Coutinho são inscritos

A Uefa divulgou nesta segunda-feira os jogadores inscritos pelos 32 clubes participantes da fase de grupos da próxima edição da Liga dos Campeões da Europa, sendo que as principais atrações envolvem três times da Inglaterra: o Chelsea, que não relacionou Diego Costa, o Manchester United, que incluiu Zlatan Ibrahimovic, e o Liverpool, que listou Philippe Coutinho.

Após seguidos desentendimentos com o técnico Antonio Conte durante a temporada passada, Diego Costa ficou fora dos planos do Chelsea para a atual. Mas enquanto o impasse envolvendo o atacante brasileiro naturalizado espanhol não era resolvido, o clube londrino chegou a inscrevê-lo no Campeonato Inglês.

Agora, porém, o Chelsea adotou postura diferente. O clube optou por deixar Diego Costa fora da Liga dos Campeões, torneio para o qual foi sorteado para o Grupo C, que conta com o Atlético Madrid, que está interessado no seu atacante, o Qarabag e a Roma.

Já a situação do Manchester United envolvendo o seu centroavante é praticamente oposta. O sueco Ibrahimovic sofreu grave contusão na reta final da temporada passada. Após algum impasse, o clube optou por renovar o contrato do seu jogador por mais um ano, até o término da próxima temporada.

O técnico José Mourinho admitiu que não conta com o jogador antes de janeiro, o que o deixaria de fora de toda a fase de grupos da Liga dos Campeões. Ainda assim, ele foi incluído na lista de inscritos para o começo da Liga dos Campeões porque há um lugar vago no elenco do Manchester United.

Outro jogador que estava com seu futuro incerto enquanto a janela de transferências não se fechava nas principais ligas europeias em razão do interesse do Barcelona, o brasileiro Philippe Coutinho foi inscrito pelo Liverpool e vai ser aproveitado pelo técnico Jürgen Klopp na Liga dos Campeões.

O brasileiro Paulo Henrique Ganso, que começa a recuperar seu espaço no Sevilla, também foi inscrito na principal competições de clubes do futebol europeu, assim como o atacante Gabriel, que foi contratado pelo Benfica após passagem apagada pela Inter de Milão.