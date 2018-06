Diego Costa ganha elogios de Simeone após ser relacionado no Atlético de Madrid

Diego Costa deve finalmente voltar aos gramados. Nesta terça-feira, o atacante foi relacionado para o duelo entre Atlético de Madrid e Lleida Esportiu, pelo jogo de ida das oitavas de final da Copa do Rei, nesta quarta. Além de ser relacionado, recebeu elogios do técnico argentino Diego Simeone. Para ele, a presença do brasileiro naturalizado espanhol facilitará o trabalho de outros jogadores do elenco.

"Todo mundo conhece as característica de Costa", comentou Diego Simeone em entrevista coletiva nesta terça-feira. "Ele é o companheiro perfeito para os demais atacantes da equipe. Vai trazer coisas positivas".

O treinador, aliás, conhece bem Diego Costa de outras temporadas. Juntos, e com muitos gols do atacante, eles levaram o time ao título do Campeonato Espanhol em 2014 e também à final da Liga dos Campeões da Europa.

Campeão inglês na última temporada pelo Chelsea, Diego Costa foi afastado após desentendimento com o técnico italiano Antonio Conte. O time de Londres e o Atlético de Madrid chegaram a um acordo em setembro sobre a transferência do centroavante.

Os espanhóis, contudo, punidos em razão do descumprimento de regras envolvendo a contratação de atletas menores de idade, não podiam inscrever nenhum novo jogador até janeiro deste ano. Agora que a suspensão acabou, Diego Costa está liberado para atuar. É o mesmo caso do meia-atacante Vitolo, também relacionado nesta terça-feira.