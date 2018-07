Diego Costa 'imita' Suárez, morde e é expulso em eliminação do Chelsea

Com belos gols do atacante belga Romelu Lukaku, o Everton despachou o Chelsea da Copa da Inglaterra neste sábado. Lukaku marcou duas vezes e garantiu a vitória do anfitrião Everton por 2 a 0 e a classificação às semifinais, no estádio Goodison Park, em Liverpool. O brasileiro naturalizado espanhol Diego Costa, do Chelsea, foi expulso nos minutos finais ao ameaçar uma mordida no adversário.

Lukaku decidiu a partida deste sábado em apenas quatro minutos, já perto do final da partida. Aos 32 da segunda etapa, ele fez linda jogada individual pelo lado esquerdo do ataque ao passar por quatro marcadores, entrar na área e mandar para as redes, vencendo o goleiro Thibaut Courtois.

Apenas quatro minutos depois, ele recebeu passe de Barkley pela direita, entrou na área e finalizou cruzado novamente para anotar seu segundo gol e assegurar o triunfo dos anfitriões. Curiosamente, Lukaku foi defender o Everton após ser dispensado por José Mourinho, então treinador do Chelsea, ainda em 2013.

Nos minutos finais da partida, Diego Costa quase ofuscou Lukaku como o nome do jogo, ainda que em sentido negativo. O atacante sofreu falta no meio-campo e, irritado, foi tirar satisfações com Gareth Barry, do Everton. Costa encarou o marcador e quase deu uma mordida no pescoço do rival. O atacante, que já tinha cartão amarelo, foi expulso de campo quando o Chelsea já perdia por 2 a 0.

Neste jogo, o time de Londres contou com os brasileiros Willian e Kenedy entre os titulares. Alexandre Pato não chegou a ser relacionado para o duelo. Com a queda, o Chelsea praticamente acabou com suas chances de disputar uma competição europeia na próxima temporada.

Já foi eliminada da Liga dos Campeões, a equipe londrina se despede agora da Copa da Inglaterra, que dá vaga na Liga Europa. Só resta ao Chelsea se recuperar no Campeonato Inglês, onde ocupa a 10ª colocação, para ter chances de entrar na zona de classificação para a Liga Europa.

A fase de quartas de final da Copa da Inglaterra será encerrada neste domingo com duas partidas: Arsenal x Watford e Manchester United x West Ham. Na sexta-feira, o Crystal Palace derrotou o Reading por 2 a 0, fora de casa, e se garantiu na semifinal.