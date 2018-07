Diego Costa lamenta 'reações exageradas' a suas divididas nos jogos

O criticado atacante Diego Costa, com retorno aos campos marcado para o jogo do Chelsea contra o PSG pela Liga dos Campeões na terça-feira, acredita que suas disputas em campo por vezes resulta em “reações exageradas”.

O brasileiro naturalizado espanhol foi duramente criticado depois de receber uma suspensão por uma entrada perigosa contra Emre Can, do Liverpool, durante a vitória na semifinal da Copa da Liga Inglesa, no Stamford Park, em janeiro.

Manuel Pellegrini, técnico do Manchester City, disse no mês passado esperar que a suspensão de Costa fosse ser “algo bom para ele mudar no futuro”.

No entanto, o ex-jogador do Atlético de Madri, de 26 anos, enxerga as coisas de uma maneira diferente.

“Alguns dos chutes que recebo na Inglaterra seriam punidos com cartão vermelho na Espanha”, disse Costa em declarações publicadas no site do Chelsea nesta sexta-feira. “Minhas disputas de bola são fortes mas leais ao mesmo tempo.”

“Se você checar meu histórico, vai descobrir que nunca causei uma lesão séria em nenhum jogador. No fim das contas, às vezes coisas pequenas que eu faço em campo provocam reações exageradas”, acrescentou o jogador.

“Eu me considero um jogador que disputa e dá tudo de si em campo. Estou me acostumando a receber mais chutes do que antes”, afirmou Costa.

