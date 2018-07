Diego Costa marca, Atlético de Madrid faz 3 a 0 no Valladolid e vira líder

MADRI - Com um golaço do brasileiro naturalizado espanhol Diego Costa, o Atlético de Madrid venceu o Valladolid por 3 a 0, neste sábado, no Estádio Vicente Calderón, e assumiu a liderança provisória do Campeonato Espanhol. Com o resultado obtido em casa, o time madrilenho chegou aos 60 pontos e ficou três à frente de Barcelona e Real Madrid, respectivos vice-líder e terceiro colocado.

O Barça, porém, jogará ainda neste sábado, no Camp Nou, diante do Rayo Vallecano, podendo atingir a mesma pontuação, enquanto o Real Madrid atuará apenas neste domingo, contra o Getafe, fora de casa.

Invicto em seu estádio nesta edição do Espanhol, o Atlético de Madrid alcançou neste sábado o seu 11º triunfo como mandante na competição, enquanto o Valladolid ficou estacionado nos 21 pontos e segue na zona de rebaixamento, na 18ª colocação.

Atuando em seus domínios, o novo líder isolado do Espanhol abriu o placar no jogo deste sábado logo aos 2 minutos do primeiro tempo. Em jogada ensaiada em cobrança de falta, Raúl García recebeu na entrada da área e bateu de primeira no canto esquerdo baixo do goleiro adversário.

E, já aos 3 minutos, o Atlético ampliou para 2 a 0 com o belo gol de Diego Costa. Após ser lançado pelo lado esquerdo, o atacante viu o goleiro rival adiantado e tocou por cobertura, de fora da área, para marcar.

Assim, a equipe da casa dominou rapidamente o modesto rival e ainda selou o 3 a 0 aos 28 minutos da etapa final. Após cobrança de escanteio da direita que saiu dos pés do meia brasileiro Diego, o uruguaio Godín subiu mais do que a zaga adversária e cabeceou para as redes.

O bom resultado também colocou fim a uma série de três derrotas seguidas do Atlético, sendo duas delas diante do Real Madrid, que eliminou o rival na Copa do Rei. Além da partida entre Barça e Rayo Vallecano, o Espanhol contará também neste sábado com os duelos Levante x Almería e Villarreal x Celta.