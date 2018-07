Diego Costa marca, Chelsea vence e mantém folga na liderança do Inglês

Diego Costa e o Chelsea seguem em ótima fase. Neste domingo, no primeiro jogo do dia pela Campeonato Inglês, o brasileiro naturalizado espanhol voltou a deixar a marca dele para que o Chelsea vencesse o West Bromwich por 1 a 0 e mantivesse sua incrível sequência na competição.

Fora da Liga dos Campeões depois do fracasso na temporada passada, o Chelsea se concentra só no Inglês e colhe os frutos. A vitória deste domingo foi a nona seguida do time do técnico Antonio Conte, que só sofreu três gols nessa sequência.

Com 37 pontos, o Chelsea segue com três de folga sobre o Arsenal, que no sábado abriu a 15.ª rodada vencendo o Stoke City, por 3 a 1. O Liverpool tem 30 e ainda joga neste domingo, contra o West Ham.

Autor de sete gols nos últimos nove jogos, Diego Costa voltou a salvar o Chelsea. Ele marcou o único gol da partida em Stamford Bridge aos 31 minutos do segundo tempo. Brigou pela bola na ponta direita, tirou ela do zagueiro, invadiu a área e, mesmo com pouco ângulo, bateu firme para tirar do goleiro.

Ele é o artilheiro do torneio, com 12 gols, um a mais do que o chileno Sanchez, do Arsenal, e dois a mais que o argentino Agüero, do Manchester City.