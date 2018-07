Diego Costa marca dois e Atlético de Madrid bate Valencia

MADRI - O atacante Diego Costa voltou a ser fundamental para uma vitória do Atlético de Madrid neste domingo. Em jogo difícil contra o Valencia, ele inaugurou o placar no segundo tempo e ainda voltou a marcar no fim para definir o triunfo da equipe madrilenha por 3 a 0, pela 16.ª rodada do Campeonato Espanhol. O jogador ainda poderia ter feito mais um gol, já que perdeu um pênalti, defendido pelo brasileiro Diego Alves.

A vitória manteve o grande momento do Atlético de Madrid, que empatou de novo na ponta da tabela com o Barcelona, ambos com 43 pontos - os catalães levam vantagem nos critérios de desempate. Por outro lado, o Valencia continua fazendo campanha mediana e é apenas o nono, com 20 pontos.

Os dois gols de Diego Costa neste domingo o colocaram na artilharia do Espanhol, com 17 gols, ao lado de Cristiano Ronaldo. E o primeiro saiu já aos 14 minutos do segundo tempo, quando ele recebeu lançamento, invadiu a área e bateu mascado. A bola passou por baixo de Diego Alves e o Atlético abriu o placar.

Apenas quatro minutos depois, Raúl García marcou o segundo. Diego Costa, então, teve a chance de marcar mais um, mas parou em Diego Alves na cobrança de pênalti. Aos 36, o confronto se repetiria, mas dessa vez o atacante cobrou o pênalti com mais categoria e selou a vitória.

Quem também pôde comemorar uma grande vitória neste domingo foi a Real Sociedad. A equipe não tomou conhecimento do Betis e, em casa, goleou por 5 a 1, com dois gols de Agirretxe, dois Griezmann e um de Ansotegui. Molina descontou. O resultado levou os mandantes a 26 pontos, em sexto, enquanto o Betis é o lanterna, com apenas 10.

Em outros resultados do dia, o Almería recebeu o Espanyol e não passou de um empate sem gols. Já o Sevilla, em casa, ficou no 1 a 1 com o Athletic Bilbao. Moreno marcou para os mandantes e Susaeta deixou tudo igual, antes mesmo dos dez primeiros minutos de jogo.