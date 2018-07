Diego Costa marca duas vezes, mas Chelsea fica no empate com o Swansea

Apesar dos dois gols marcados por Diego Costa, o Chelsea ficou apenas no empate por 2 a 2 com o Swansea, neste domingo, pela quarta rodada do Campeonato Inglês, e deixou o Manchester City se isolar na liderança do torneio.

Ainda invicto, mas em segundo lugar na tabela, o Chelsea chegou aos dez pontos, dois atrás do City, que mantém aproveitamento de 100% até agora. Já o Swansea foi a quatro pontos, com média de um ponto por jogo, na 13ª posição.

Na partida, o Chelsea partiu para cima desde que a bola rolou e Willian levou bastante perigo nos dez minutos iniciais. Primeiro, ele bateu forte e obrigou o goleiro a espalmar. Pouco depois, Fabianski saiu bem para interceptar chute cruzado que iria para Diego Costa.

Porém, aos 18 minutos, o goleiro não pôde evitar que o placar fosse modificado. Oscar se aproveitou de bate-rebate na área e tocou para Diego Costa finalizar no cantinho esquerdo do goleiro e fazer 1 a 0. O time londrino ainda teve boas chances de ampliar ainda no primeiro tempo, mas parou nas boas defesas de Fabianski.

Quando os times retornaram do intervalo, o Swansea mudou a proposta e passou a ir para cima dos visitantes. Aos 14 minutos, em erro de saída de Courtois, Sigurdsson invadiu a área e foi derrubado pelo arqueiro. Ele mesmo cobrou e empatou a partida.

Em uma verdadeira blitz, os anfitriões conseguiram virar o jogo aos 17 minutos do segundo tempo. Em mais uma lambança da defesa do Chelsea, Fer roubou a bola do zagueiro Cahill e saiu na cara do goleiro para finalizar com calma e colocar o Swansea na frente.

O Swansea ainda poderia ter ampliado a vantagem, mas acabou levando o empate nos minutos finais. Aos 36, Diego Costa pegou um voleio bonito e mandou para as redes. Os jogadores adversários pediram falta, por conta da proximidade do pé do atacante com a cabeça de Naughton, mas a arbitragem validou o quarto gol do brasileiro naturalizado espanhol no Campeonato Inglês.

Na sequência do Campeonato Inglês, o Chelsea recebe o Liverpool no Stamford Bridge, às 16h (horário de Brasília) da próxima sexta-feira, dia 19. Já no domingo, o Swansea City encara o Southampton, às 10h15, fora de casa.