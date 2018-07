Diego Costa marca e Atlético bate Milan no San Siro

MILÃO - Se na Copa do Rei ele estava suspenso e não pôde evitar a eliminação frente ao Real Madrid, na Liga dos Campeões Diego Costa decidiu. Aproveitando um erro de Abate, o brasileiro naturalizado espanhol marcou aos 38 minutos do segundo tempo e garantiu a vitória do Atlético de Madrid sobre o Milan, por 1 a 0, no San Siro, na partida de ida das oitavas de final, nesta quarta-feira.

Até aqui, em quatro jogos na Liga, Diego Costa tem cinco gols. E é nele que o Atlético de Madrid deposita sua confiança para o jogo de volta, marcado para 11 de março, desta vez na Espanha, no Vicente Calderón.

No lance do gol desta terça, Adan Turan bateu escanteio da direita, na cabeça de Abate, que estava no primeiro pau para tirar o perigo. Mas o defensor italiano cabeceou mal, para trás, e mandou no segundo pau. Ali, estavam livre Diego Costa e Miranda. O atacante, pior posicionado, mostrou faro de gol e mandou para dentro.

O gol acabou premiando a equipe mais dedicada taticamente, mas não aquela que arriscou mais. O Milan foi quem mais chutou - 13 a 10, pelas estatísticas oficiais da Uefa - e quem mais levou perigo ao gol adversário, principalmente pela boa atuação de Kaká.

Foi o meia brasileiro, que ainda busca um lugar no grupo de Felipão para a Copa do Mundo, quem criou as melhores chances da partida, ambas no primeiro tempo. Aos 14, pegou bonito na bola, mas ela caprichosamente desviou no marcador e foi no travessão. Depois, aos 30, num lance parecido, recebeu de Balotelli, de calcanhar, e mandou raspando o travessão.

Também na primeira etapa, aos 17, Poli cabeceou com perigo, Courtois pegou com a ponta dos dedos e a bola ainda foi na trave. No segundo tempo, porém, o jogo mudou e foi dominado pelo Atlético de Madrid. No finalzinho, o time espanhol ainda teve a chance de ampliar, numa falta sofrida por Diego Costa na entrada da área, mas a bola explodiu na barreira.