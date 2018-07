Diego Costa marca e Chelsea encerra má fase; City goleia

O Campeonato Inglês viveu uma rodada atípica na tarde deste sábado. Criticado por fazer poucos gols, Sterling teve a melhor atuação da carreira, marcou três vezes e comandou a goleada do Manchester City sobre o Bournemouth, por 5 a 1. Wayne Rooney fez gol contra o Everton, clube no qual foi formado, pela primeira vez em mais de oito anos. O Manchester United venceu por 3 a 0. Já o Chelsea encerrou a má fase fazendo 2 a 0 no Aston Villa, com direito a gol de Diego Costa.

Em toda a carreira, Sterling nunca havia feito um hat-trick (como os ingleses chamam o feito de marcar três gols num jogo). Em apenas duas partidas, ambas pelo Liverpool, alcançou dois gols. Neste sábado, anotou o primeiro, o terceiro e o quarto gols da vitória sobre o novato Bournemouth, em casa. O marfinense Bony anotou os outro dois.

A vitória fez o Manchester City manter a liderança, agora com 21 pontos, contra 19 do rival United. A equipe de Louis Van Gaal se recuperou da derrota para o Arsenal, na rodada passada, vencendo o Everton por 3 a 0 em Liverpool. Schneiderlin abriu o placar, Ander Herrera ampliou e Rooney fechou o placar. O britânico não marcava contra seu ex-time desde abril de 2007.

Em Londres, o Chelsea encerrou uma série de três jogos sem vencer (um empate e duas derrotas) ao ganhar do Aston Villa por 2 a 0. Diego Costa abriu o placar, aos 34 minutos, no seu primeiro jogo pelo Inglês em quase um mês. Hutton, depois, ajudou o time de José Mourinho marcando um gol contra.

Com 11 pontos, o Chelsea ainda é apenas o 11.º colocado. Se o Arsenal vencer o Watford, fora de casa, e chegar aos 19 pontos, a distância para o G4 será de seis pontos ao fim da rodada. Isso porque o West Ham também está entre os primeiros, com 17, depois de ganhar do Crystal Palace, por 3 a 1, fora de casa. Lanzini, ex-Fluminense, fez um dos gols do West Ham.

Surpresa neste início de temporada, o Crystal Palace caiu para a sexta colocação, com 15 pontos. Foi passado também pelo Leicester City, que foi a 16 depois de empatar em 2 a 2 com o Southampton, fora de casa. Vardy marcou duas vezes para o Leicester, a última delas aos 46 do segundo tempo, para buscar o empate.

Já o West Bromwich aproveitou o fator casa para ganhar por 1 a 0 do Sunderland, antepenúltimo colocado, que tem apenas três pontos. O Aston Villa, vítima do Chelsea, é outro time na zona de rebaixamento, com quatro. Lanterna, o Newcastle tem três.