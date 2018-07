Diego Costa marca e Chelsea vence Leicester na estreia em casa

Uma das apostas do técnico José Mourinho, o atacante Diego Costa fez o que se espera dele na estreia do Chelsea no estádio Stamford Bridge neste Campeonato Inglês. Ele marcou o primeiro gol sobre o Leicester, que subiu da segunda divisão, e abriu caminho para a vitória por 2 a 0, nesta sábado.

Como aconteceu na rodada de abertura da competição, o Chelsea foi melhor no segundo tempo, quando impôs definitivamente o seu domínio em campo e criou diversas chances de gol. Em uma das primeiras, Oscar iniciou jogada que culminou em finalização de Diego Costa dentro da pequena área direto para as redes. Ele recebeu passe de Ivanovic, dominou no peito e abriu o placar, aos 17 minutos da etapa final.

O segundo veio aos 31, com Hazard. O meia belga bateu rasteiro de fora da área e contou com um desvio da zaga para enganar o goleiro Kasper Schmeichel e anotar o segundo. Depois, o Chelsea passou a acumular chances desperdiçadas, graças principalmente ao goleiro do Leicester, um dos destaques da partida.

Também neste sábado, Aston Villa e Newcastle abriram o dia com um empate sem gols. Na sequência da rodada, o West Ham bateu o Crystal Palace por 3 a 1, fora de casa, enquanto o Swansea City venceu o Burnley por 1 a 0. Southampton e West Bromwich empataram sem gols. Ainda nesta tarde, o Arsenal enfrentará o Everton longe de sua torcida.