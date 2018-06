Diego Costa marca em retorno e Atlético de Madrid goleia pela Copa do Rei

Diego Costa precisou apenas de cinco minutos em campo para marcar novamente pelo Atlético de Madrid. Em seu aguardado retorno ao clube espanhol, o atacante brasileiro naturalizado espanhol foi um dos destaques na tranquila vitória de sua equipe sobre o Lleida Esportiu por 4 a 0, fora de casa, pelo jogo de ida das oitavas de final da Copa do Rei.

A goleada deixou a equipe madrilenha bem próxima das quartas de final. O duelo da volta será na próxima terça-feira e, mesmo jogando em casa, o Atlético de Madrid pode perder para o time da terceira divisão por até três gols de diferença.

Diego Costa era o centro das atenções nesta quarta-feira. Um dos principais responsáveis pelo título do Atlético de Madrid no Campeonato Espanhol de 2014, ele foi recontratado do Chelsea em setembro, mas não pôde jogar antes devido a uma punição imposta ao time espanhol.

E, assim, diante de um frágil rival e com Diego Costa inicialmente no banco de reservas, o Atlético de Madrid praticamente definiu o duelo no primeiro tempo. Abriu o placar com o zagueiro uruguaio Diego Godin, aos 33 minutos, e ampliou com o centroavante Fernando Torres quatro minutos depois.

Faltava, no entanto, o aguardado retorno de Diego Costa. Primeiro, ele foi a campo aos 18 do segundo tempo no lugar de Angel Correa. E, apenas cinco minutos depois, aproveitou cruzamento rasteiro e marcou ao seu estilo, de carrinho, dividindo com a zaga e demonstrando raça.

O brasileiro naturalizado espanhol ainda sentiu o joelho no lance do gol e aumentou a dramaticidade de sua reestreia. Mas continuou em campo e ainda viu, nos acréscimos, o francês Antoine Griezmann marcar o quarto e sacramentar a goleada.

Ainda nesta quarta-feira, fora de casa, o Alavés superou o Formentera por 3 a 1 e também encaminhou a sua classificação às quartas de final. A equipe da região do País Basco é a atual vice-campeã da Copa do Rei.