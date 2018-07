Diego Costa marca, Espanha vence Albânia e vira líder do Grupo G

A Espanha não teve dificuldades neste domingo e bateu a Albânia por 2 a 0, fora de casa, no Estádio Loro Boriçi, na cidade de Escodra, em partida válida pela terceira rodada das Eliminatórias Europeias da Copa do Mundo. O brasileiro naturalizado espanhol Diego Costa abriu o placar e Nolito fez o segundo gol.

Com o resultado, a Espanha garantiu a liderança do Grupo G, mas empatada com os mesmos sete pontos da Itália, que tem pior saldo de gols. Já a Albânia, que vinha de duas vitórias seguidas, caiu para a terceira colocação da chave.

Neste domingo, a Espanha entrou em campo com um esquema diferente, pois o técnico Julen Lopetegui optou por escalar três zagueiros: Sergio Ramos, Piqué e Monreal. Apesar de atuar fora de casa, a equipe campeã do mundo em 2010 se manteve sempre à frente e dominou totalmente a posse de bola.

Antes dos 20 minutos, a equipe espanhola já havia levado perigo ao gol em três oportunidades. Aos seis, Piqué chutou para fora. Pouco depois, o atacante Vitolo e o goleiro albanês Berisha travaram uma boa disputa, mas o arqueiro se deu melhor. Aos 11, o espanhol recebeu de Diego Costa, mas chutou em cima do adversário. Já aos 17, Vitolo mandou bonita finalização de fora da área e Berisha saltou bonito para evitar o gol.

Com o controle total da partida, a Espanha desperdiçou novamente uma oportunidade de abrir o placar aos 32, quando Sergio Ramos cruzou na medida e Diego Costa cabeceou mal. A primeira finalização da Albânia saiu apenas aos 35, com Roshi mandando para fora.

A insistência espanhola se manteve até o intervalo e seguiu no segundo tempo. Aos dez minutos, enfim, Diego Costa conseguiu vencer Berisha. O goleiro saiu jogando errado e tocou nos pés de Vitolo. O espanhol acionou David Silva, que teve calma e encontrou o centroavante brasileiro com o gol aberto para fazer 1 a 0.

Após o primeiro tento, o segundo saiu com naturalidade. Aos 17 minutos, Nolito recebeu de Monreal na ponta esquerda, driblou o zagueiro rival e chutou cruzado no cantinho para selar o marcador. Com o 2 a 0, a Espanha tirou o pé e administrou a vantagem até o apito final.

ISRAEL VENCE SEGUNDA

Mais cedo neste domingo, ainda pelo Grupo G, a seleção de Israel bateu Liechtenstein por 2 a 1, em Jerusalém, e chegou à segunda vitória em três jogos nas Eliminatórias Europeias.

Hemed fez dois gols para o time israelense ainda no primeiro tempo. Na etapa complementar, Göppel descontou. Agora Israel soma seis pontos, com esperanças de classificação, enquanto Liechtenstein amarga a lanterna do grupo, sem pontuar.