Diego Costa marca na estreia e busca empate para o Atlético-MG diante do Red Bull Bragantino

Uma das principais contratações desta temporada no futebol brasileiro, Diego Costa brilhou em sua estreia pelo Atlético Mineiro, na noite deste domingo, e balançou a rede nos últimos minutos de jogo para buscar um empate por 1 a 1 com o Red Bull Bragantino, no Nabi Abi Chedid. O atacante fez um belo gol aos 39 do segundo tempo, após sair do banco de reservas, e levou o time mineiro ao 11º jogo sem derrota no Brasileirão.

A igualdade no placar do jogo válido pela 18ª rodada da competição nacional mantém o Atlético na liderança, com 39 pontos, mas a distância para o vice-líder Palmeiras, antes de seis pontos, diminuiu para quatro, já que os palmeirenses venceram o Athletico-PR no sábado. O Bragantino, por sua vez, fica provisoriamente na quarta colocaçao, com 32 pontos, mesm pontuação do Fortaleza, que joga contra o Cuiabá nesta segunda-feira.

O primeiro tempo terminou com 12 finalizações do Atlético contra apenas duas do Bragantino que, apesar disso, conseguiu ficar em vantagem no placar. Os chutes bragantinos, disparados por Jadsom, não tiveram o gol como destino, mas o atleticano Nathan Silva mandou contra a própria rede aos 15 minutos, ao tentar interceptar cruzamento rasteiro de Cuello, abrindo o placar para os adversários.

Antes do gol contra, o time mineiro já havia colocado o goleiro Cleiton para trabalhar duas vezes, em tentativas de Vargas e Savarino. Os momentos seguintes não foram nada diferentes, com uma forte pressão atleticana que se estendeu até o árbitro soprar o apito para mandar os dois times para o intervalo. Entre finalizações para fora e boas intervenções de Cleiton, os comandados de Cuca também esbarraram em uma boa atuação do zagueiro Léo Ortiz.

A superioridade mineira continuou durante o segundo tempo, porém sem o mesmo volume de criação ofensiva apresentado na etapa inicial. Assim, aos 14 minutos, Cuca chamou o estreante Diego Costa no banco de reservas e o colocou no lugar de Savarino, no mesmo momento em que Keno substituiu Vargas. Com o novo contratado de 1,88 metros em campo, os atleticanos abusaram dos cruzamentos para área.

A estratégia não dava sinais de que seria eficaz diante da bem posicionada defesa bragantina, mas deu certo nos minutos finais. O cronômetro marcava 39 minutos quando Diego Costa recebeu cruzamento dentro da área e bateu de primeira, com a bola no ar, para marcar um belo gol e deixar tudo igual no Nabi Abi Chedid.

Assim como os outros times que tiveram jogadores convocados por Tite para os próximos jogos da seleção nas Eliminatórias, o Atlético teve o jogo da 19ª rodada, contra o Grêmio, adiado pela CBF. Assim, o próximo jogo da equipe está marcado para o dia 12 de setembro, no Castelão, onde enfrentará o Fortaleza, pela 20ª rodada. Já o Bragantino enfrenta o Internacional no dia 7, no Beira-Rio.

FICHA TÉCNICA

]RED BULL BRAGANTINO 1 X 1 ATLÉTICO-MG

RED BULL BRAGANTINO - Cleiton; Aderlan, Fabrício Bruno, Léo Ortiz e Edimar (Luan Cândido); Jadsom, Eric Ramires e Praxedes (Vitinho); Artur (Nathan), Alerrando (Hurtado) e Cuello (Helinho). Técnico: Maurício Barbieri.

ATLÉTICO-MG - Everson; Mariano (Eduardo Sasha), Nathan Silva, Júnior Alonso e Guilherme Arana; Tchê Tchê, Nacho Fernández (Guga) e Zaracho (Nathan); Savarino (Diego Costa), Hulk e Vargas (Keno). Técnico: Cuca.

GOLS - Nathan, contra, aos 15 minutos do primeiro tempo. Diego Costa, aos 39 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Tchê Tchê, Jadsom, Léo Ortiz, Aderlan, Eduardo Sasha, Nathan e Matheus Mendes.

ÁRBITRO - Ramon Abatti Abel (SC).

RENDA E PÚBLICO - Sem público.

LOCAL - Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista (SP).