Diego Costa marca no fim e garante vitória do Chelsea em estreia no Inglês

O brasileiro naturalizado espanhol Diego Costa marcou no último minuto da partida e garantiu nesta segunda-feira uma sofrida vitória do Chelsea por 2 a 1 sobre o West Ham, em casa, na estreia das equipes no Campeonato Inglês.

Os anfitriões dominaram a partida. Tiveram mais posse de bola e ainda conseguiram abrir o marcador no primeiro minuto da etapa final, com Hazard, de pênalti. Estava tudo certo para uma vitória magra, porém tranquila. No entanto, em uma das raras oportunidades criadas, os visitantes conseguiram igualar o marcador.

A partir daí, o Chelsea foi para o desespero. Os brasileiros Oscar e Willian, que fizeram um bom jogo, foram substituídos, mas o técnico italiano Antonio Conte manteve Diego Costa. E na base do chutão para frente veio a vitória. O centroavante recebeu fora da área, ajeitou e bateu rasteiro sem chances para o goleiro.

O Chelsea volta a campo no próximo sábado, quando enfrentará o Watford, fora de casa, pela segunda rodada. O West Ham receberá o Bournemouth no domingo. O destaque da rodada fica por conta do duelo entre o atual campeão Leicester contra o Arsenal, no sábado.

O JOGO

O meia Hazard, um dos destaques no setor ofensivo, criou a principal oportunidade do Chelsea na etapa inicial. Ele invadiu a área e bateu cruzado com perigo. O brasileiro Willian ainda cobrou falta no ângulo, mas o goleiro Andrián chegou a tempo para espalmar para escanteio.

Na etapa final, os anfitriões marcaram logo no primeiro minuto. Azpilicueta roubou a bola no ataque, invadiu a área e foi derrubado. Pênalti, que Hazard bateu no meio do gol para abrir o marcador.

O segundo quase saiu em jogada brasileira. Após roubada de bola, Oscar lançou para Willian, que invadiu a área e bateu cruzado para grande defesa do goleiro. Oscar também teve uma chance para marcar, mas cobrou falta próxima da área em cima da barreira.

As chances desperdiçadas custaram caro. Aos 32 minutos, o West Ham se arriscou no ataque e conseguiu igualar o marcador. Após bate rebate na área, a bola sobrou para o zagueiro Collins, que chutou para as redes.

Após levar o empate, o técnico italiano Antonio Conte tirou os dois brasileiros para as entradas de Pedro e Batshuayi. Na base do chutão para frente e bola na área, o Chelsea foi em busca do empate e conseguiu, aos 44 minutos.

Diego Costa recebeu na entrada da área, preferiu não tocar para Pedro, que estava livre na ponta direita, e mandou rasteiro para o gol: 2 a 1 para delírio dos torcedores no Stamford Bridge.