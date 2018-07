Diego Costa marca o primeiro gol no Chelsea; Bayern vence torneio

O domingo foi marcado por mais uma série de amistosos na Europa, em meio à pré-temporada das equipes do continente. Entre os jogos do dia, destaque para o Bayern de Munique, que faturou a Copa Telekom com uma vitória por 3 a 0 sobre o Wolfsburg na final, e para Diego Costa, que marcou seu primeiro gol pelo Chelsea no triunfo por 2 a 1 diante do Ol Ljubljana, da Eslovênia.

Apesar do triunfo, o Chelsea saiu perdendo neste domingo, com o gol de Nik Kapun. Somente no segundo tempo o time inglês conseguiu o empate e a virada. Diego Costa marcou aos 12, depois de receber passe na intermediária, arrancar e bater forte. Oito minutos depois, foi a vez de Zouma deixar sua marca e definir o placar, aproveitando rebote do goleiro.

Na Alemanha, o Bayern teve bem mais facilidade para passar pelo Wolfsburg, novamente com uma atuação de gala de Lewandowski. O atacante, que já havia marcado um golaço na semifinal contra o Borussia Mönchengladbach, fez mais dois neste domingo e foi o destaque da equipe.

O primeiro saiu aos quatro minutos, quando ele aproveitou levantamento de Ribery e testou para o gol. Aos 10, Rode tabelou com Pizarro, que devolveu de letra, e bateu cruzado para marcar belo gol. Já aos 20, Lewandowski voltou a aparecer. Ele recebeu pela esquerda e bateu colocado, de fora da área, para selar o resultado.

BORUSSIA DORTMUND

Outro time alemão que entrou em campo neste domingo foi o Borussia Dortmund. E a equipe aproveitou a fragilidade do Rot Weiss Essen, da quarta divisão local, para vencer. Ainda sem Marco Reus, lesionado, Aubameyang se destacou e marcou duas vezes na goleada por 5 a 1. Subotic, Mkhitaryan e Immobile fizeram os outros do Dortmund.