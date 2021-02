Diego Costa negocia contrato de dois anos com o Palmeiras, diz TV inglesa

O atacante Diego Costa encaminhou um acordo para jogar pelo Palmeiras. Segundo a emissora inglesa Sky Sports, o jogador de 32 anos nascido em Sergipe e naturalizado espanhol está perto de acertar um contrato com o time alviverde válido por duas temporadas. O atacante está sem clube desde que rescidiu em janeiro com o Atlético de Madrid, da Espanha.

De acordo com a emissora, Diego Costa teve nas últimas semanas contatos com o Al-Shabab, da Arábia Saudita, com quem quase fechou um contrato. O atacante também ouviu propostas de outras equipes sauditas, além de investidas do Catar e da Turquia. Um outro time inglês também lhe fez uma oferta, mas por ser um contrato curto, válido somente até o fim da temporada, Diego recusou.

Segundo informações do veículo, o interesse de jogar por um time brasileiro pesou para que a negociação com o Palmeiras avançasse. Diego Costa começou a carreira no futebol português e conseguiu destaque justamente no Atlético de Madrid. Naturalizado espanhol, disputou a duas últimas Copas pelo país. O jogador também teve passagem de três anos pelo Chelsea, da Inglaterra.

Apesar da notícia, o Palmeiras nega existir negociação pelo atacante. Segundo a Sky Sports, o atacante receberia no Brasil pelo contrato um valor de R$ 19 milhões anuais. No entender do clube alviverde, Diego Costa seria um reforço muito acima das possibilidades financeiras da equipe neste momento.