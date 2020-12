Diego Costa pede para deixar o Atlético de Madrid por razões pessoais, diz jornal

O atacante Diego Costa, de 32 anos, pediu para rescindir o contrato com o Atlético de Madrid e deve deixar o clube nos próximos dias, segundo o jornal espanhol As. Nesta segunda, Costa já não treinou com os companheiros. Segundo o veículo, razões pessoais teriam levado o centroavante brasileiro naturalizado espanhol a fazer o pedido, podendo aproveitar a janela de transferências para mudar de clube.

O contrato de Costa com o Atlético é válido até junho de 2021, permitindo a ele assinar um pré-contrato com outro clube já a partir de janeiro, mas motivos familiares o teriam feito adiantar a saída. De acordo com o As, o clube deseja uma rescisão amigável pelo jogador ser considerado um ídolo pela torcida e ter uma boa relação com a diretoria.

Costa teria recebido diversas propostas nos últimos meses e estaria avaliando a melhor opção para o futuro. Nesta temporada, o atacante esteve em campo em sete dos jogos do Atlético de Madrid, sendo dois como titular. Na temporada 2019-20, jogou 30 vezes e marcou cinco gols.

Nome fundamental para Diego Simeone em sua primeira passagem por Madrid, o atacante brasileiro não teve o mesmo desempenho no retorno pelo clube, depois de ir bem no Chelsea, de onde saiu brigado com o técnico Antonio Conte. Diego Costa sofreu com problemas físicos e até mesmo com uma trombose venosa, descoberta no mês passado, em meio à pandemia da covid-19, da qual se recuperou há pouco tempo.

Diego atuou na partida contra a Real Sociedad, na última terça-feira, no que pode ter sido sua despedida com a camisa do Atlético de Madrid. Na partida anterior, diante do Elche, ele fez de pênalti aquele que ser seu último gol pelo time, onde chegou em 2010 e, entre idas e vindas, participou de sete temporadas. Diego Costa conquistou seis títulos no clube: um do Campeonato Espanhol (2013/14), um da Liga Europa (2017/18), três da Supercopa da Europa (2010, 2012 e 2018) e um da Copa do Rei (2012/13).