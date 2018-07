Diego Costa promete manter seu estilo de 'matador' no Chelsea

Recém-contratado por 38 milhões de euros, o atacante brasileiro naturalizado espanhol Diego Costa avisou que não irá mudar seu estilo de jogo no Chelsea, mantendo a mesma forma de jogar com a qual se consagrou na temporada passada pelo Atlético de Madrid. Segundo ele, o técnico português Jose Mourinho já lhe disse que espera vê-lo atuando da mesma maneira.

"Uma das muitas coisas que ele me disse é que não quer que eu mude", contou Diego Costa, ao revelar, em entrevista nesta quarta-feira para o canal de tevê do Chelsea, detalhes de sua conversa com Mourinho durante a pré-temporada da equipe inglesa.

"Me contrataram por causa do jeito que eu joguei no Atlético de Madrid. Não sinto que tenha que mudar muita coisa. Tenho apenas que aprimorar alguns detalhes para me tornar um jogador melhor. Espero ter uma temporada parecida com a última", afirmou o atacante.

Na temporada passada, Diego Costa marcou 36 gols e foi um dos destaques do Atlético de Madrid na conquista do título espanhol e do vice-campeonato europeu. Além disso, conseguiu a vaga de titular no ataque da seleção espanhola para a disputa da Copa do Mundo.