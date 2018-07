Diego Costa quebra jejum e Espanha goleia Luxemburgo por 4 a 0

Nada como uma seleção sem qualquer expressão no futebol mundial para conseguir a reabilitação. Três dias depois de jogar mal e perder para a Eslováquia por 2 a 1, a Espanha atuou como visitante novamente e teve pela frente a fraca e ingênua equipe de Luxemburgo. Sem dificuldades, a atual bicampeã continental aplicou uma goleada por 4 a 0, pela terceira rodada do Grupo C das Eliminatórias para a Eurocopa de 2016, que será realizada na França.

O brasileiro naturalizado espanhol Diego Costa finalmente acabou com o jejum de gols com a camisa da seleção espanhola. Em seu sétimo jogo pelo país que escolheu defender, o atacante do Chelsea fez o terceiro gol da goleada. A Espanha, assim, está na segunda colocação do grupo com seis pontos, ao lado da Ucrânia, que derrotou a Macedônia por 1 a 0. A Eslováquia, que fez 3 a 1 na Bielo-Rússia, lidera a chave com nove pontos.

Apesar de ter sido muito criticado pela imprensa espanhola após a derrota para a Eslováquia, Diego Costa foi mais uma vez escalado como titular pelo técnico Vicente del Bosque. E, mesmo diante de uma defesa muito fraca, o sergipano escancarou a sua ansiedade. O jejum de gols pela Espanha fez mal à cabeça do jogador, que teve sete oportunidades para marcar no primeiro tempo e desperdiçou todas.

Foi só na segunda etapa, quando a Espanha já vencia por 2 a 0 (gols de David Silva e Paco Alcácer), que Diego Costa finalmente acabou com o seu problema. Em um bate-rebate na área de Luxemburgo, a bola sobrou para o goleador e ele chutou com firmeza. Depois, Bernat marcou o quarto gol dos espanhóis.

"Agora é vida nova", afirmou Diego Costa, em tom de desabafo. "Estava me incomodando muito não conseguir marcar (pela seleção espanhola). Isso me chateava demais. Espero que as coisas deem certo para mim a partir de agora", completou o atacante, que é o artilheiro do Campeonato Inglês.

OUTROS JOGOS Pelo Grupo G, a Áustria assumiu a liderança ao derrotar Montenegro por 1 a 0, em Viena. Os austríacos, que enfrentarão o Brasil em amistoso no próximo mês, estão com sete pontos, dois a mais que Rússia e Suécia. Os russos bobearam em casa e só empataram com a Moldávia por 1 a 1. Já os suecos derrotaram Liechtenstein por 2 a 0, em Solna.

Já pelo Grupo E, o mesmo da Inglaterra, a Eslovênia surpreendeu ao derrotar a Lituânia, fora de casa, por 2 a 0. O resultado chega a ser uma surpresa porque os lituanos tinham 100% de aproveitamento. Agora ficam com seis pontos, junto com os eslovenos. Os ingleses lideram com nove. A Estônia tem três e Suíça e San Marino ainda não pontuaram. Os dois últimos se enfrentam nesta terça.