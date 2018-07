Diego Costa, Ramires e mais dois vão desfalcar o Chelsea na terça-feira

O Chelsea confirmou nesta segunda-feira que não poderá contar com Diego Costa e Ramires, além do alemão Andre Schürrle e do nigeriano John Obi Mikel, no confronto desta terça, diante do Maribor, em Londres, pela fase de grupos da Liga dos Campeões da Europa.

Entre eles, Diego Costa já ficou fora da partida com o Crystal Palace, no último sábado, pelo Campeonato Inglês, por causa de uma lesão muscular. Por causa do problema, o atacante brasileiro naturalizado espanhol não treinou nesta segunda-feira e por isso não reunirá condições de encarar o rival esloveno pela competição continental.

Já os meio-campistas Mikel e Ramires e o atacante Schürrle não poderão jogar no Stamford Bridge nesta terça por diferentes motivos, sendo que o nigeriano ainda se recupera de uma lesão no pé sofrida quando atuou pela seleção do seu país, enquanto o jogador alemão não atuou diante da Irlanda, pelas Eliminatórias da Eurocopa, na semana passada, por causa de uma gripe. Já o atleta brasileiro, assim como Diego Costa, se recupera de lesão, mas esta sofrida no mês passado, no clássico diante do Manchester City.

Didier Drogba, por sua vez, treinou nesta segunda-feira, mas o técnico José Mourinho avisou após a atividade que o atacante marfinense ainda não está em condições físicas de atuar por 90 minutos. E, sem Diego Costa como opção, o treinador português convocou o garoto Dominic Solanke, de 17 anos, para ficar na reserva no confronto diante do Maribor.