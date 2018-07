Diego Costa retorna ao Chelsea no jogo contra o Hull City

Diego Costa está de volta ao Chelsea. Após ficar de fora da vitória sobre o Leicester no último fim de semana, o atacante brasileiro naturalizado espanhol voltou a ser relacionado para o duelo do próximo domingo com o Hull City, pelo Campeonato Inglês, pelo técnico Antonio Conte, que garantiu ser o desejo do jogador permanecer no time londrino.

A informação oficial foi de que Diego Costa não enfrentou o Leicester por causa de uma lesão nas costas. O próprio Conte, porém, não negou enfaticamente ter discutido com o jogador, que estaria interessado em sair do time londrino para aceitar uma oferta milionária do futebol chinês.

"Ele retornou aos treinamentos na terça-feira com o resto da equipe. Acho que o jogador quer ficar no Chelsea. Ele está muito feliz em jogar conosco. Essa ideia (de se transferir) está longe da sua cabeça", afirmou Conte, tentando demonstrar que a situação envolvendo o artilheiro do seu time está resolvida.

Mesmo sem confirmar a escalação de Diego Costa como titular, o treinador italiano destacou que o centroavante está prestes a alcançar um marca relevante, de cem jogos disputados pelo Chelsea. "É uma grande conquista para ele. Jogar cem vezes pela mesma equipe é algo grande e espero que comemore com uma vitória", afirmou.

O Chelsea lidera o Campeonato Inglês com uma vantagem de sete pontos para o segundo colocado Tottenham. O treinador, porém, pede para o time se concentrar em um compromisso de cada vez, sem pensar muito no futuro. "É importante encarar os próximos quatro meses de uma forma muito séria, nos concentrarmos no presente e não olharmos muito para frente", comentou.