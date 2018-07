Diego Costa se lesiona em treinamento e preocupa o Chelsea

O atacante Diego Costa pode ser problema para o Chelsea. De acordo com a imprensa britânica, o brasileiro naturalizado espanhol sofreu uma lesão no tendão anterior de um dos joelhos durante o treinamento da equipe e ainda passará por uma série de exames para detectar a exata extensão do problema.

Nascido em Lagarto, no Sergipe, o atacante contratado por 40,2 milhões de euros (R$ 119,7 milhões) junto ao Atlético de Madrid, marcou nos dois primeiros jogos do Chelsea no Campeonato Inglês , em vitórias sobre Burnley e Leicester. Se for diagnosticada uma lesão mais grave de Diego Costa, o clube poder rever a possibilidade de negociar por empréstimo o atacante Fernando Torres, que interessa ao Milan.