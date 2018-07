Diego Costa será julgado e pode ficar fora de jogo contra o City

O atacante do Chelsea Diego Costa pode ficar fora do confronto importante de sábado contra o Manchester City, pelo Campeonato Inglês, após ser acusado de conduta violenta pela federação inglesa por um suposto pisão no jogador do Liverpool Emre Can.

O brasileiro naturalizado espanhol pode ser suspenso por três jogos depois que ele pareceu pisar no jogador alemão de 21 anos no começo do primeiro tempo da semifinal da Copa da Liga, no estádio Stamford Bridge, na terça-feira.

Depois ele se envolveu em uma disputa com o defensor eslovaco do Liverpool Martin Skrtel, mas a FA disse que não irá tomar qualquer ação sobre esse incidente.