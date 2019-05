Diego Costa sofre lesão em adeus de Griezmann do Atlético de Madrid

O Atlético de Madrid encerrou oficialmente a temporada 2018/2019 no último sábado com o empate contra o Levante, pelo Campeonato Espanhol. Nesta terça-feira, o time realizou um amistoso na cidade de Jerusalém, em Israel, contra o Beitar Jerusalém e nada deu certo para o técnico argentino Diego Simeone e seus comandados. Além da derrota por 2 a 1, o atacante brasileiro naturalizado espanhol Diego Costa sofreu um entorse grave no tornozelo esquerdo.

Sem entrar em campo há 45 dias, por causa de uma suspensão de oito jogos pela expulsão contra o Barcelona, e recuperado de uma lesão muscular, Diego Costa jogou apenas 25 minutos em Israel. Uma entrada dura de um zagueiro adversário dentro da área causou uma grave lesão no tornozelo. O atacante chegou até a ser levado a um hospital em Jerusalém para fazer exames, que descartaram qualquer fratura óssea.

No amistoso contra o Beitar Jerusalém, Maor Buzaglo fez os gols da vitória da equipe israelense. O atacante francês Antoine Griezmann, que no sábado fez a sua despedida do Atlético de Madrid em jogos oficiais, entrou em campo pela última vez nesta terça-feira com a camisa do clube espanhol e marcou em uma cobrança de pênalti.

Na temporada, o Atlético de Madrid disputou três competições. Ficou com o vice no Campeonato Espanhol (atrás do Barcelona), caiu nas oitavas de final da Liga dos Campeões da Europa para a Juventus e foi eliminado nas oitavas da Copa do Rei para o Girona.