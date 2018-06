Diego Costa tem lesão confirmada e desfalca Atlético de Madrid na Liga Europa

O técnico Diego Simeone divulgou nesta terça-feira a lista de relacionados do Atlético de Madrid para o duelo de volta contra o Lokomotiv Moscou, na quinta-feira, fora de casa, pelas oitavas de final da Liga Europa.

As novidades ficam por conta das baixas por conta de lesão. Os atacantes Diego Costa e Kevin Gameiro se machucaram durante a vitória contra o Celta de Vigo por 3 a 0, no último domingo, pelo Campeonato Espanhol, e foram vetados do jogo pelo torneio europeu.

Diego Costa machucou o tornozelo e precisou ser substituído durante a partida. Os exames, segundo o site do clube, apontaram uma "forte contusão" e não há previsão de retorno. Gameiro entrou na etapa final na vaga de Griezmann e sentiu uma lesão no músculo adutor da coxa direita.

Quem também continua fora da equipe é o zagueiro montenegrino Stefan Savic, que está em recuperação de problema muscular. Apesar das baixas, o Simeone não deve ter tanta preocupação na partida pelo Liga Europa.

Isso porque o Atlético de Madrid venceu o jogo de ida, em casa, por 3 a 0, e pode até perder por dois gols de diferença que se garante na próxima fase. A volta está marcada para acontecer às 13 horas (de Brasília), em Moscou.