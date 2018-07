Diego Costa tenta tratamento alternativo para jogar contra o Real Madrid

SÃO PAULO - O Atlético de Madrid parece disposto a apostar para ter a presença de Diego Costa no confronto contra o Real Madrid, na decisão da Liga dos Campeões. Segundo o jornal espanhol Às, o atacante, que está com uma lesão muscular grau 1 na coxa direita está na Sérvia para tentar o tratamento da Doutora Marijana Kovacevic, conhecida por seus métodos alternativos.

A expectativa é que após se submeter ao tratamento, Diego Costa retorne para Los Ángeles de San Rafael, onde o Atlético está concentrado. Segundo o jornal, Kovacevic deve usar no tratamento do atacante um gel feito com base de placenta de cavalos. Em seu site, a doutora promete uma recuperação completa de diversas lesões em jogadores de futebol em um período de 1 a 7 dias. Entre os jogadores que já se submeteram ao tratamento estão o holandês Robie Van Persie, Frank Lampard e o lateral brasileiro Fábio Aurélio.

A lesão de Diego Costa teria um prazo de duas semanas para se recuperar. Isso tiraria o brasileiro da decisão do título mais importante da temporada europeia, mas não prejudicaria a participação do atacante na Copa do Mundo. Ele se machucou na última rodada do Campeonato Espanhol, no jogo decisivo contra o Barcelona.

O Atlético de Madrid enfrenta o rival Real na final da Liga dos Campeões no sábado, as 15h45, em Lisboa.