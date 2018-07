Diego Costa viaja à Sérvia e aposta em novo tratamento para jogar final

BELGRADO - Diego Costa virou o centro das atenções para o clássico de sábado, entre Atlético de Madrid e Real Madrid, que vai decidir o título da Liga dos Campeões. O jogador está com uma lesão muscular no bíceps femoral da coxa direita e é dúvida para o confronto. Para tentar se recuperar a tempo de jogar, viajou a Belgrado, na Sérvia, para se submeter a um tratamento inovador.

Em Belgrado, Diego será atendido por Marijana Kovacevic, médica que tem ganhado fama com jogadores de futebol e recentemente tratou Van Persie, Frank Lampard e Glenn Johnson, entre outros. Todos teriam voltado da Sérvia com ótimas referências.

Seu método consiste em aplicar um fluido derivado da placenta de cavalo no músculo afetado. A substância causa um tipo de choque no local e acelera a recuperação. Tudo para estar em campo naquele que seria o jogo mais importante da carreira de Diego Costa.

O debate na Espanha, porém, vai além da utilização do centroavante na decisão, uma vez que, se atuar no sacrifício, Diego Costa pode colocar em risco sua participação na Copa do Mundo, quando deverá ser jogador chave no time do técnico Vicente Del Bosque. Só nessa temporada, Diego marcou 36 gols.