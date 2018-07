Diego Costa vira dúvida para a final da Liga dos Campeões

BARCELONA - Depois de perder Diego Costa logo aos 13 minutos do jogo no qual o Atlético de Madrid empatou por 1 a 1 com o Barcelona, neste sábado, no Camp Nou, e se sagrou campeão espanhol, o clube da capital espanhola confirmou que exames prévios apontaram que o atacante sofreu uma lesão muscular na coxa direita e assim virou preocupação para a final da Liga dos Campeões. A equipe irá travar o clássico com o Real Madrid pelo título europeu, no próximo dia 24, em Lisboa, e o jogador é dúvida para o confronto.

Em entrevista ao diário AS após o duelo deste sábado, o presidente do Atlético de Madrid, Enrique Cerezo, chegou a dizer que o brasileiro naturalizado espanhol deverá ficar afastado dos gramados por pelo menos duas semanas, mas o técnico Diego Simeone irá esperar pelos resultados dos exames que serão realizados nos próximos dias e ainda tem esperança de ter o seu goleador na decisão.

O meia Arda Turán, por sua vez, também se lesionou diante do Barça e virou outro motivo de preocupação para o Atlético de Madrid, que nestes próximos dias também irá submeter o atleta a exames. Ele levou uma pancada nas costas e precisou também ser substituído no primeiro tempo do jogo deste sábado, já aos 22 minutos.