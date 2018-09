Diego Costa volta a criticar o Chelsea pelo tratamento que recebeu no clube

Diego Costa voltou a reclamar da forma como foi tratado pelo Chelsea e pelo técnico Antonio Conte, após ser afastado do time pelo treinador. Em entrevista ao jornal espanhol Marca, o centroavante comparou a situação com o momento atual, no Atlético de Madrid.

"Foi um período ruim, mas não era minha culpa. As pessoas falavam coisas, mas o tempo coloca tudo no lugar. Olha onde o técnico está, olha o Conte. Eu estava errado em ir para o Chelsea por causa da maneira deles de lidar com as coisas. 'Cholo' [Simeone] é um treinador direto, e quando ele não gosta de você, é claro e ele facilita isso. No Chelsea, era o contrário", afirmou Costa.

Apesar disso, Costa afirma não se arrepender. "A experiência no Campeonato Inglês é impressionante. Eu queria jogar, e o Chelsea também é um time grande. Naquele tempo, eu precisava de uma mudança. Eu havia jogado muito bem e queria tentar algo diferente. Estava muito feliz no clube e com os torcedores, eles tinham muito carinho por mim", relata.

Costa foi comunicado por Conte de que estava afastado do time por mensagens de celular. O jogador deveria voltar ao clube para treinar com o time B, mas ele se recusou. "Eu tinha a opção de voltar ao Atlético e quando o Chelsea me disse para voltar a treinar com o time B... Eu deixei claro que voltaria ao Atlético, mesmo que houvessem outras ofertas. Se não, ficaria no Brasil com minha família. Eu tenho outros valores que o dinheiro não pode comprar".

Depois do problema com o treinador italiano, ocorrido no início da temporada 2017-18, Costa voltou ao Atlético, embora só tenha reestreado três meses após a volta, devido a um embargo da Fifa ao clube espanhol que o impedia de registrar novas contratações. O jogador fez parte da campanha do time da capital espanhola na conquista da Liga Europa do mesmo ano.