Diego Costa volta a ser convocado para amistosos da Espanha

Diego Costa ficou de fora da convocação anterior da seleção da Espanha, para os dois últimos compromissos nas Eliminatórias da Eurocopa de 2016, mas agora volta para amistosos de preparação para o torneio continental, ambos diante de equipes que também se classificaram para o torneio na França.

Além de Diego Costa, Del Bosque também voltou a chamar o meia Koke, do Atlético de Madrid. Já o meia Iniesta, do Barcelona, foi convocado após se recuperar de uma lesão. O Barcelona, aliás, teve cinco jogadores convocados, enquanto o Real Madrid teve apenas dois nomes chamados para os amistosos, que serão disputados às vésperas do clássico entre os dois rivais pelo Campeonato Espanhol, marcado para 21 de novembro.

A seleção da Espanha vai enfrentar a Inglaterra em 12 de novembro em casa, na cidade de Alicante. O amistoso com a Bélgica está marcado para o dia 17, em Bruxelas.

"A Inglaterra fez todos os pontos (nas Eliminatórias da Eurocopa), é rápida, completa, forte na defesa, caso se organizem um pouco serão muito candidatos. A Bélgica, desde que jogou em La Coruña, podemos dizer que se vê como é um time forte", afirmou Del Bosque.

Confira a lista de convocados da seleção espanhola:

Goleiros: Iker Casillas (Porto), David de Gea (Manchester United), Sergio Rico (Sevilla).

Defensores: Juanfran (Atlético de Madrid), César Azpilicueta (Chelsea), Mario Gaspar (Villarreal), Gerard Piqué, Marc Bartra e Jordi Alba (todos do Barcelona), Sergio Ramos (Real Madrid).

Meio-campistas: Santi Cazorla (Arsenal), Cesc Fábregas(Chelsea), Sergio Busquets e Iniesta (ambos do Barcelona), Thiago Alcántara (Bayern de Munique), Isco Alarcón (Real Madrid), Mikel San José (Athletic de Bilbao), Coke (Atlético de Madrid).

Atacantes: Pedro Rodríguez (Chelsea) Juan Mata (Manchester United) Paco Alcácer (Valencia), Alvaro Morata (Juventus), Diego Costa (Chelsea) e Nolito (Celta).