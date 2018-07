Diego Costa volta aos treinos e deve disputar decisão do Espanhol

MADRI - O artilheiro do Atlético de Madrid, Diego Costa, voltou aos treinos com seus companheiros de equipe nesta quinta-feira e deve estar pronto para a partida de sábado pelo Campeonato Espanhol contra o Barcelona.

O atacante nascido no Brasil e naturalizado espanhol, que foi incluído na lista preliminar de jogadores da Espanha para a Copa do Mundo, marcou 27 gols na Liga Espanhola e oito na Liga dos Campeões. Ele ficou fora do empate em 1 x 1 com o Málaga, no último domingo, por conta de um problema muscular na perna.

Toda a equipe treinou sob comando do técnico Diego Simeone nesta quinta, num trabalho focado na forma física e na estratégia, disse o Atlético em seu site oficial.

Com apenas uma rodada restando para o fim do campeonato, o Atlético lidera com 89 pontos, enquanto o Barcelona vem logo atrás com 86. Somente duas vezes na história da Liga Espanhola o título foi decidido num confronto direto na última rodada.

Uma vitória do Barça garantirá à equipe seu quinto título em seis anos, já que os catalães levariam a vantagem no confronto direto, que é o critério de desempate, depois do empate em 0 x 0 entre as duas equipes no Vicente Calderón, em janeiro.

Um empate será o bastante para o Atlético se tornar a primeira equipe fora da dupla Real Madrid-Barcelona a conquistar o campeonato desde o título do Valencia, em 2004.

A última vez que o título foi decidido num confronto direto na última rodada foi na temporada 1950-1951, quando o Atlético superou o Sevilla. A outra vez que isso aconteceu foi cinco anos antes, quando o Sevilla superou o Barcelona.