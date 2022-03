Diego Costa volta aos treinos no São Paulo e deve ser titular na Copa do Brasil

O zagueiro Diego Costa voltou aos treinamentos durante a reapresentação do elenco do São Paulo na tarde desta segunda-feira. O jogador, que foi desfalque na vitória por 3 a 0 sobre o Mirassol no último domingo, se recuperou da concussão sofrida no clássico contra o Palmeiras. Ele treinou normalmente e deverá ser titular no jogo contra o Manaus na próxima quarta-feira, no Morumbi, pela Copa do Brasil.

O elenco se reapresentou no CT da Barra Funda e deu início à preparação para o compromisso da segunda fase do torneio. Os atletas titulares e que atuaram por mais tempo na vitória sobre o Mirassol fizeram apenas atividades regenerativas. O restante do grupo realizou um treinamento sob orientações de Rogério Ceni, com foco em troca de passes, tomada de decisão e movimentação.

Leia Também Dois anos após início da covid-19, retomada da economia movimenta o futebol

Além do retorno de Diego Costa, Alisson deu continuidade a seu cronograma de aprimoramento físico, fazendo exercícios com bola ao lado do grupo. Igor Vinícius também continua se recuperando de lesão e começou a transição com a equipe de preparação física.

Quem também é baixa no time é o atacante Calleri, que fez exercícios no gramado após perder o duelo contra o Mirassol por dores na panturrilha direita. Gabriel Neves e Gabriel Sara estão entregues ao departamento médico, realizando fisioterapia.

Uma possível escalação do São Paulo para o jogo desta quarta-feira é: Jandrei; Rafinha, Arboleda, Diego Costa e Léo; Pablo Maia, Rodrigo Nestor e Igor Gomes; Nikão, Eder e Calleri (Rigoni).

O São Paulo enfrentará o Manaus na noite da próxima quarta-feira, às 21h30, no estádio do Morumbi. O confronto nesta segunda-feira será decidido em jogo único. Em caso de empates, a decisão será feita em cobranças de pênalti.