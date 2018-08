Diego critica CBF por manter jogo do Flamengo: 'Calendário é desorganizado'

O meia Diego criticou nesta sexta-feira a CBF por não aceitar a solicitação do Flamengo de adiar a partida de ida das semifinais da Copa do Brasil, no dia 12, no Maracanã. A equipe carioca terá os desfalques de Cuéllar e Lucas Paquetá, convocados para as seleções colombiana e brasileira, respectivamente.

"Particularmente, fico decepcionado. Concordo muito com o que o nosso presidente falou. Em alguns momentos, é preciso ter bom senso. Como não vamos falar disso se o nosso calendário é insano e desorganizado?", questionou.

"Quem sofre com isso somos nós, que estamos envolvidos diretamente com o futebol. Se tomam decisões erradas de calendário e de impor condições desumanas com programações que não se encontram, esse bom senso é necessário para mudar e amenizar esse prejuízo. O Flamengo estará pronto independente do dia da partida, iremos com quem estiver disponível e vamos para cima com tudo", comentou.

Diego também admitiu que a eliminação do Flamengo na Copa Libertadores gerou frustração dentro do elenco, mas que a equipe vai brigar por dois títulos que restam em disputa até o fim do ano. O clube está na semifinal da Copa do Brasil e é o terceiro colocado do Brasileirão.

"O mês de agosto foi intenso. Era um período importante e que o nosso objetivo era seguir vivo em todas as competições. Não conseguimos em uma, por isso fica o sentimento de que poderia ter sido melhor. Por outro lado, restam dois torneios extremamente importantes. Vamos nos dedicar com tudo para chegarmos aos títulos", disse o jogador em coletiva de imprensa nesta sexta-feira, no CT do Flamengo, em Vargem Pequena, no Rio.

Após 21 rodadas do Brasileirão, o Flamengo tem 41 pontos, quatro a menos do que o São Paulo, o líder da competição. O próximo compromisso do time carioca pelo torneio será contra o Ceará, às 11 horas deste domingo, no Maracanã, no Rio.

"Será um jogo difícil. Eles fizeram uma boa partida contra o São Paulo (derrota por 1 a 0). Tiveram a oportunidade de abrir o placar quando estava 0 a 0. O Campeonato Brasileiro já cansou de mostrar que é preciso respeitar os adversários e trabalhar muito para conseguir as vitórias. A melhor forma de seguir em frente é encarar o próximo confronto como o mais importante. Vamos com força total buscar a vitória", pregou o meia.